Juventus Next Gen-Pianese, le info relative alla partita del 2° turno Playoff

La Lega Pro ha reso noti date e orari del secondo turno dei Playoff Lavoropiù di Serie C. La Pianese sarà impegnata in trasferta, allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, dove affronterà la Juventus Next Gen mercoledì 6 maggio, con calcio d’inizio alle ore 20:00.

Come già avvenuto nel primo turno, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari accederà alla fase successiva la squadra meglio classificata al termine della regular season.

La formazione che supererà il turno accederà alla fase nazionale, al via domenica 10 maggio: l’accoppiamento sarà determinato tramite sorteggio tra le quattro teste di serie e le altre squadre qualificate.

(Ufficio Stampa US Pianese)