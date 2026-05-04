Prevendita Juventus Next Gen-Pianese: info settore ospiti

L’US Pianese informa che domani, 5 maggio, alle ore 10:00, comincerà la vendita per il settore ospiti dello stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, in vista del 2° turno Playoff Lavoropiù di Serie C, in cui si affronteranno Juventus Next Gen e Pianese. La partita è programmata per mercoledì 6 maggio con calcio d’inizio alle ore 20:00.
I tagliandi per la Curva Sud “Baloncieri” possono essere acquistati esclusivamente sul sito ufficiale del club torinese, all’indirizzo: www.tickets.juventus.com.
Di seguito il costo dei biglietti:
- Intero: € 10,00
- Ridotto: € 8,00 (tariffa riservata a Donne, Over 65 e Under 14)
La vendita resterà aperta fino alle ore 19:00 di martedì 5 maggio 2025. La società ricorda inoltre che il giorno della partita non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti.
(Ufficio Stampa US Pianese)
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