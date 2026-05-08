Pianese-Lecco, info su prelazione abbonati e vendita biglietti

La società US Pianese comunica che sono in vendita i tagliandi per assistere alla gara Pianese–Lecco, valida per il 1° turno di fase Playoff nazionale Lavoropiù di Serie C, in programma domenica 10 maggio alle ore 20:00.

Gli abbonati potranno esercitare anche stavolta il diritto di prelazione sul proprio posto, e per farlo avranno tempo fino alle ore 12:00 di domani, 9 maggio 2026. I tagliandi sono acquistabili presso tutti i punti vendita Ciaotickets e online sul sito Ciaotickets.com.

Prezzi:

• Tribuna d’Onore intero: € 30 (diritti di prevendita inclusi)

• Tribuna d’Onore ridotto: € 22 (diritti di prevendita inclusi)

• Tribuna Laterale intero: € 16 (diritti di prevendita inclusi)

• Tribuna Laterale ridotto: € 12 (diritti di prevendita inclusi)

La tariffa ridotta è riservata a donne, Over 65 e Under 14. Si precisa che, a differenza di quanto previsto per le gare di campionato, anche i bambini di età inferiore agli otto anni dovranno acquistare il biglietto.

I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili per l’acquisto fino alle ore 19:00 di sabato 9 maggio 2026. I prezzi e le relative riduzioni applicate sono gli stessi previsti per il settore di Tribuna Laterale. I sostenitori ospiti possono acquistare il biglietto solo nel settore ospiti e solo se possessori della fidelity card “Calcio Lecco 1912”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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