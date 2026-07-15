Fissati i test precampionato della Pianese

Le zebrette scenderanno in campo in quattro occasioni in avvicinamento ai primi impegni ufficiali
Sono stati stabiliti gli impegni che la Pianese affronterà nel precampionato e che permetteranno alla formazione di mister Andrea Zanchetta di avvicinarsi nel migliore dei modi al primo impegno ufficiale, la Coppa Italia Serie C in programma a partire da venerdì 14 agosto. Si parte questo sabato nell’incontro con l’Atletico Piancastagnaio, per poi concludere sabato 8 agosto nell’ormai consueta amichevole estiva contro il Follonica Gavorrano. Di seguito le sfide che attendono le zebrette:
Pianese-Atletico Piancastagnaio, sabato 18 luglio ore 17:30, stadio Comunale di Piancastagnaio
Pianese-Empoli Primavera, sabato 25 luglio ore 17:00, stadio “Bruno Bonelli” di Montepulciano
Pianese-Aquila Montevarchi, mercoledì 5 agosto ore 17:30, stadio Comunale di Piancastagnaio
Pianese-Follonica Gavorrano, sabato 8 agosto ore 17:30, stadio Comunale di Piancastagnaio
(Ufficio Stampa US Pianese)
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