La Pianese ben figura nell’amichevole con l’Empoli Primavera: termina 3-0 a Montepulciano

Nel test estivo contro i giovani azzurri sono Masetti, Fabrizi e Bellini a decidere

PIANESE: Astaldi; Morelli, Proietto, Colombo, Masetti, Ercolani, Peli, Bertini, Fabrizi, Ianesi, Testa. A disposizione: Pezzolato, Zambuto, Fiorucci, Balde, Pintus, Chesti, Martey, Bellini, Tirelli, Vigiani, Casalino, Chani, Nocci, Minichino. Allenatore: Zanchetta.

EMPOLI PRIMAVERA: Vettore; Tavanti, Lauricella, Bruno, Antonini, Silvestri, Landi, Perin, Blini, Orlandi An., Orlandi Al. A disposizione: Neri, Piccini, Battaglini, Bagordo, Pasalic, Ciampelli, Lodi, De Vita, Mantovani, Chiucchiuini, Pucci, Isidori, Murolo. Allenatore: Filippeschi.

ARBITRO: Andrea Norci di Arezzo (Materozzi di Arezzo – Longobardi di Arezzo).

MARCATORI: 9’ pt. Masetti (P); 26’ pt. Fabrizi (P); Bellini 4’ st. (P).

NOTE: Angoli 7-1; Recupero: 2’-2’.

Parte forte la Pianese, che prova a farsi vedere in avanti già dalle prime azioni e si prende i primi tiri nello specchio della gara. Al 9’ ecco che le zebrette sbloccano il risultato: sul corner battuto alla perfezione da Ianesi, è Masetti che svetta di testa e insacca il primo gol della partita. Il raddoppio dei bianconeri arriva subito dopo il cooling break: Peli sprinta in profondità e calcia. Il portiere è bravo a respingere, ma Fabrizi è il più veloce a fiondarsi sul pallone e a firmare il 2-0. Nel finale del primo tempo è Astaldi che si mette in mostra con un grande intervento sul tiro di Alan Orlandi che, calciando di destro da dentro l’area di rigore, si vede respingere la conclusione. È questa l’ultima azione del primo tempo, che si chiude sul 2-0 per le zebrette.

Nel secondo tempo, girandola di cambi con Zanchetta che fa assaggiare il campo anche a Pezzolato, Pintus, Chesti, Casalino, Balde, Tirelli, Vigiani, Martey e Bellini. Ed è proprio quest’ultimo che, al 4’, trova il suo primo gol del precampionato, quando, ben assistito da Tirelli, gira in porta con il destro un gran pallone. Nella seconda metà della ripresa spazio anche al classe 2007 Kleidi Xhani, che prende il posto di Ianesi per gli ultimi 20’. Proprio il giovane attaccante bianconero va vicino alla marcatura al 37’ della ripresa, ma Neri gli nega il gol con un vero e proprio miracolo. Nel finale sfiora anche il quarto gol la squadra di Zanchetta, con Xhani che da 25 metri centra la traversa, ma la fortuna non lo assiste. Termina 3-0 al Bruno Bonelli di Montepulciano.

L’articolo La Pianese ben figura nell’amichevole con l’Empoli Primavera: termina 3-0 a Montepulciano proviene da U.S. Pianese.