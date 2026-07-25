Pisa-Juventus NG 1-1

Secondo test match ufficiale per il Pisa Sporting Club impegnato, a Morgex, nella fase di preparazione al prossimo campionato di Serie BKT: sul campo del Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc i nerazzurri hanno affrontato la Juventus NG.
Moltissimi i tifosi nerazzurri presenti sugli spalti per questo antipasto della prossima stagione rivelatosi molto utile per lo staff guidato da Paolo Bianco. Domani (ore 18.00) si torna in campo per l’ultimo test prima del ritorno a Pisa: avversario di turno la Pro Vercelli. Il tabellino
PISA. Vukovic (46′ Loria) Conti (61′ Calabresi) Angori Leone (85′ Højholt) Primasso (46′ Sapola) Canestrelli Marras (76′ Durmush) Piccinini (76′ Loyola) Meister (46′ Moreo) Vural (61′ Esteves) Tramoni (85′ Masucci). A disposizione. Bozhinov, Caracciolo, Mbambi, Stojilkovic, Frosali. Allenatore Bianco.
JUVENTUS NG. Fuscaldo (46′ Huli, 80′ Cat Berrò) Brugarello (46′ Rizzo) Van Aarle (46′ Deme) Macca (46′ Verde) Amaradio (46′ Keutgen, 72′ Milia) Savio (46′ Vallana) Pagnucco (46′ Leone) Guerra (46′ Montero) Bamballi (46′ Okolo, 72′ Lopez Comellas) Mazur (46′ Ghelaud) Konate (46′ Tiozzo). Allenatore Brambilla.
Arbitro. Samuele Camia di Nichelino. Assistenti. Lefosse-Hosni
Reti. 10′ Leone, 51′ Keutgen.
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