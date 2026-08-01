1° turno Coppa Italia Frecciarossa, Carpi-Pianese: le info sui biglietti

Tutte le info per assistere alla sfida in programma sabato 15 agosto

L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Sandro Cabassi” di Carpi, in vista del 1° turno di Coppa Italia Serie C Regionale Frecciarossa, che metterà di fronte Carpi e Pianese. La partita è in programma sabato 15 agosto 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00.

I tagliandi per il settore Tribuna Biancorossa possono essere acquistati:

– Online sul sito di VivaTicket

– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Di seguito il costo dei tagliandi:

– Intero: € 15,00 + diritto di prevendita

– Ridotto: € 13,00 + diritto di prevendita (tariffa riservata a Donne, Over 65 e Under 18)

Gli Under 14 (nati dal 2013 al 2016) entrano gratuitamente; per accedere al settore ospiti, devono essere in possesso di un titolo di accesso valido, previa trasmissione – nei giorni antecedenti alla gara – della documentazione via mail a biglietteria@carpicalcio.it con allegato documento dell’adulto e dell’Under 14.

La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di venerdì 14 agosto 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

PERCORSO TIFOSI OSPITI

I Tifosi Ospiti possono raggiungere lo stadio “Sandro Cabassi” in auto:

– Arrivando da Verona Autostrada Modena-Brennero (A22):

Uscita Carpi, prendere la Traversa San Giorgio fino a Via Marx, svoltare a sinistra in via Marx e poi a destra in Via Lama di Quartirolo, girare a sinistra in Via Minghetti – Via Muratori, al semaforo svoltare a sinistra in Via Aldo Moro fino ad arrivare in Via Carlo Marx.

– Arrivando da Autostrada del Sole (A1):

Prendere nei pressi di Modena Nord svincolo autostrada del Brennero (A22), proseguire in direzione Brennero poi Uscita Carpi, prendere la Traversa San Giorgio fino a Via Marx, svoltare a sinistra in via Marx e poi a destra in Via Lama di Quartirolo, girare a sinistra in Via Minghetti – Via Muratori, al semaforo svoltare a sinistra in Via Aldo Moro fino ad arrivare in Via Carlo Marx.

Lo Stadio Sandro Cabassi è ubicato in via Carlo Marx al civico 26 In prossimità della Tribuna Ospiti, comunque, si trova agevolmente parcheggio in aree non a pagamento.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo 1° turno Coppa Italia Frecciarossa, Carpi-Pianese: le info sui biglietti proviene da U.S. Pianese.