Primavera 2, il calendario dei Nerazzurri

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato il calendario del Campionato Primavera 2, stagione 2026-2027.
Ecco il cammino che attende il Pisa Sporting Club, inserito nel Girone B.
1° giornata. Pisa-Perugia (5 settembre 2026)
2° giornata. Frosinone-Pisa (12 settembre 2026)
3° giornata. Pisa-Spezia (19 settembre 2026)
4° giornata. Napoli-Pisa (10 ottobre 2026)
5° giornata. Pisa-Ascoli (17 ottobre 2026)
6° giornata. Catanzaro-Pisa (24 ottobre 2026)
7° giornata. Pisa-Bari (31 ottobre 2026)
8° giornata. Salernitana-Pisa (7 novembre 2026)
9° giornata. Pisa-Palermo (21 novembre 2026)
10° giornata. Pisa-Pescara (28 novembre 2026)
11° giornata. Latina-Pisa (5 dicembre 2026)
12° giornata. Cosenza-Pisa (12 dicembre 2026)
13° giornata. Pisa-Benevento (19 dicembre 2026)
14° giornata. Monopoli-Pisa (9 gennaio 20267)
15° giornata. Pisa-Avellino (16 gennaio 2027)
16° giornata. Ascoli-Pisa (23 gennaio 2027)
17° giornata. Bari-Pisa (30 gennaio 2027)
18° giornata. Pisa-Frosinone (6 febbraio 2027)
19° giornata. Perugia-Pisa (13 febbraio 2027)
20° giornata. Pisa-Salernitana (20 febbraio 2027)
21° giornata. Benevento-Pisa (27 febbraio 2027)
22° giornata. Pisa-Monopoli (6 marzo 2027)
23° giornata. Avellino-Pisa (13 marzo 2027)
24° giornata. Pisa-Catanzaro (20 marzo 2027)
25° giornata. Palermo-Pisa (3 aprile 2027)
26° giornata. Pisa-Latina (10 aprile 2027)
27° giornata. Pisa-Cosenza (17 aprile 2027)
28° giornata. Spezia-Pisa (24 aprile 2027)
29° giornata. Pisa-Napoli (1 maggio 2027)
30° giornata. Pescara-Pisa (8 maggio 2027)
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