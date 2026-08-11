Classifica Serie A: chi può qualificarsi alla Champions League

Con l’avvio della nuova stagione, la lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League torna a essere uno dei temi più discussi tra gli appassionati di calcio italiano.

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Il punto di partenza per la Champions

La scorsa Serie A si è chiusa con Inter, Napoli, Roma e Como qualificate alla fase campionato della prossima Champions League, mentre Juventus e Milan hanno dovuto accontentarsi dell’Europa League dopo una stagione al di sotto delle attese. Un quadro del genere offre già alcune indicazioni su chi partirà con i favori del pronostico per confermarsi tra le prime quattro posizioni.

Inter e Napoli, le certezze per la Champions League 2026/2027

Inter e Napoli si presentano come le due candidate più solide per un posto nella prossima Champions League, forti di una continuità societaria e tecnica che le pone al vertice delle gerarchie del campionato. La Roma di Gian Piero Gasperini, reduce da una stagione di crescita costante, punta a confermarsi tra le prime quattro, mentre il Como di Cesc Fabregas prova a consolidare un percorso che negli ultimi anni ha sorpreso molti addetti ai lavori.

Juventus, Milan e Atalanta: le pretendenti

Juventus e Milan, escluse dalla zona Champions nella scorsa stagione, ripartono con l’obiettivo dichiarato di tornare tra le prime quattro. Entrambe le squadre hanno affrontato un’estate di cambiamenti, sul mercato e, nel caso del Milan, anche in panchina, nella speranza di colmare il gap con le rivali dirette. Non va sottovalutata nemmeno l’Atalanta, reduce da una qualificazione in Conference League ma sempre in grado di inserirsi nella corsa alle posizioni europee grazie al proprio gioco offensivo. Il Como, però, non riparte da zero: ha trattenuto Nico Paz e inserito Luis Milla e i giovani Andrés Cuenca e Kaiki. La Roma ha aggiunto il centravanti Santiago Castro e il difensore Konstantinos Koulierakis, mentre il Milan ha investito su Gonçalo Ramos e Mario Gila.

Corsa Champions League: quando si deciderà la classifica Serie A

Come spesso accade in Serie A, la corsa Champions si deciderà probabilmente solo nelle ultime giornate di campionato, quando il calendario propone scontri diretti decisivi tra le squadre coinvolte nella lotta. Un percorso lungo, fatto di alti e bassi, che terrà compagnia agli appassionati per tutta la stagione e che, come ogni anno, promette sorprese difficili da prevedere alla vigilia.

Serie A e coppe europee: il peso del doppio impegno

Un elemento da non sottovalutare riguarda la gestione degli impegni tra campionato e coppe europee. Le squadre che disputeranno la fase di campionato della Champions League affronteranno un calendario più fitto rispetto alle rivali dirette, un fattore che nelle ultime stagioni ha inciso più volte sulla capacità di reggere il ritmo del campionato nei mesi centrali della stagione.

Per questo motivo, oltre al valore assoluto delle rose, anche la profondità della panchina e la capacità di gestire le rotazioni rappresentano elementi determinanti nella lunga corsa verso un posto tra le prime quattro. Le scommesse sulla Serie A e le quote per la qualificazione europea disponibili su siti di operatori come Sisal possono cambiare sensibilmente proprio durante i cicli con più partite ravvicinate.