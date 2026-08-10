Pisa-Empoli, info biglietti

La Società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Empoli, in programma lunedì 17 agosto 2026 alla Cetilar® Arena (ore 18.00) e valida per i 32esimi della Coppa Italia FrecciaRossa.
Apertura prevendita. Sarà attiva, per tutti i settori e secondo quanto illustrato, a partire dalle ore 15.30 di martedì 11 agosto 2026.
Prelazione abbonati. Per chi ha sottoscritto un abbonamento entro le ore 15.00 di lunedì 10 agosto 2026, è stato previsto un periodo di prelazione sull’acquisto del medesimo posto acquistato per tutta la stagione. La prelazione terminerà alle ore 13.00 di mercoledì 12 agosto 2026.
Vendita libera. Sarà attivata contestualmente al periodo di prelazione e, ovviamente, in partenza riguarderà soltanto i posti non coperti da prelazione. La vendita libera subirà uno stop, per esigenze tecniche, dalle ore 13.00 alle ore 15.30 di mercoledì 12 agosto 2026.
Punti vendita. La prevendita sarà attiva in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.
Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:
– Pisa Store (via Oberdan)
– Hospitality Stadio (ingresso lato tribuna)
– Tifo Pisa (Fornacette)
– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme).
App Ufficiale. Caricando il proprio titolo in digitale sarà possibile visualizzarlo e utilizzarlo per l’ingresso allo stadio direttamente dalla App ufficiale Pisa Sporting Club
Settore Ospiti (Curva Sud). Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella Provincia di Firenze potranno acquistare biglietti soltanto in questo settore e solo se in possesso della Tessera del Tifoso della Società Empoli FC.
Apertura prevendita on line. Attiva dalle ore 15.30 di martedì 11 agosto 2026. Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore di Tribuna; tale limitazione non riguarderà i possessori di medesimo abbonamento durante il periodo di prelazione.
Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search
Questi i prezzi
Curva Nord
Intero. 9 euro (+ 1 euro d.p.)
Under 14. 4 euro (+ 1 euro d.p.)
Curva Sud
Intero. 9 euro (+ 1 euro d.p.)
Under 14. 4 euro (+ 1 euro d.p.)
Gradinata
Intero. 14 euro (+ 1 euro d.p.)
Under 14. 7 euro (+ 1 euro d.p.)
Tribuna Inferiore
Intero. 24 euro (+ 1 euro d.p.)
Under 14. 12 euro (+ 1 euro d.p.)
Persona con Disabilità. 12 euro (+ 1 euro d.p.)
Tribuna Superiore
Intero. 34 euro (+ 1 euro d.p.)
Under 14. 17 euro (+ 1 euro d.p.)
Persona con Disabilità. 17 euro (+ 1 euro d.p.)
Informazione di servizio
– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).
– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2012
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