Non basta un prova di carattere, la Pianese cade a Carpi e saluta la Coppa Italia

La formazione bianconera, dopo aver dato battaglia per tutti i 90 minuti, saluta la competizione

CARPI (3-5-2): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi (1’ st Gatti (4’ st Nesi)), Astrologo; Vitale, Bagatti, Casarini (12’ st Puletto), Rossini, Cecotti; Morosini (35’ st Tcheuna), Sall (12’ st Montipò). A disposizione: Perta, Gasperini, Maggio, Rigo, Figoli, Carcani, Forapani, Desole, Giva. Allenatore: Cassani.

PIANESE (3-4-2-1): Pezzolato; Masetti, Pintus, Chesti; Vigiani (35’ st Morelli), Bertini (1’ st Casalino), Proietto (40’ st Negri), Testa; Tirelli (16’ st Colombo), Ianesi; Bellini (16’ st Fabrizi). A disposizione: Astaldi, Zambuto, Peli, Ercolani, Xhani, Bigiarini, Corti, Martey. Allenatore: Zanchetta.

ARBITRO: Gennaro Decimo di Napoli (Apollaro – Cavallari; IV ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro)

MARCATORI: 2’ pt Bellini (P), 18’ pt Bellini (P), 1’ st Morosini (C), 21’ st Puletto (C), 30’ st Montipò (C)

AMMONITI: Bertini, Rossini, Chesti, Proietto, Montipò, Masetti

NOTE: Recupero: 2’, 6’. Angoli: 2-5.

Non basta una prova generosa alla Pianese che esce sconfitta a Carpi nel primo turno di Coppa Italia Serie C Regionale Frecciarossa, salutando così la competizione. Dopo una splendida partenza, che porta i bianconeri ad andare in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Bellini e a sfiorare a più riprese la terza marcatura, le zebrette si vedono recuperare nel punteggio fino al gol decisivo di Montipò, che permette così ai padroni di casa di avanzare nel tabellone.

L’impatto sulla gara della squadra bianconera è straordinario: dopo nemmeno 2 giri di lancette, infatti, Testa recupera palla sulla trequarti e lancia in profondità Bellini, che con un mancino chirurgico non lascia scampo a Scacchetti. Le zebrette non si fermano e al 5’ ci riprovano con un cross da destra di Vigiani, allontanato dalla difesa di casa. Il forcing prosegue e al 18’ la formazione di Zanchetta raddoppia: Bellini si avventa su un pallone vagante sulla trequarti e si invola verso la porta, e dopo essere arrivato al limite trafigge per la seconda volta Scacchetti con un delizioso pallonetto. Non passa neanche un minuto e il bomber bianconero sfiora il tris: splendida combinazione con Ianesi, poi il numero 11 ubriaca con due finte la difesa biancorossa ma il suo tiro stavolta è debole. Stessa sorte al 23’, quando sullo splendido traversone di Ianesi il solito Bellini si coordina bene ma senza imprimere la necessaria forza al tiro. Il Carpi si fa vedere per la prima volta al 38’ con un crossa da destra di Zagnoni, impattato da Bagatti, il cui colpo di testa finisce alto. Sul finire di frazione ancora Pianese, con Ianesi che imperversa sulla sinistra e poi va al tiro col mancino ad incrociare, tiro che si spegne fuori di poco. Il primo tempo finisce con la Pianese avanti di due reti.

La ripresa inizia con il Carpi che accorcia le distanze: Morosini riceve un cross dalla destra e di testa riesce a metterla alle spalle di Pezzolato. La Pianese reagisce immediatamente e costruisce una bella occasione palla a terra, con Proietto che innesca Tirelli in profondità, ma prima che il numero 21 si involi è bravo Scacchetti ad uscire fuori dalla sua area e allontanare. Al 7’ altra occasione di marca bianconera: Ianesi riparte e dopo aver fatto metà campo palla al piede entra in area e calcia col sinistro, non centrando la porta. Al 21’ il Carpi trova però il pareggio: al termine di un azione confusionaria, Puletto si ritrova il pallone sui piedi e da posizione favorevole non sbaglia, pareggiando i conti. I ragazzi di Zanchetta non si disuniscono e al 28’ provano a riportarsi in avanti, con il solito Ianesi che crossa all’indirizzo del neoentrato Fabrizi, che però non riesce a dare forza al colpo di testa venendo ostacolato. Sull’azione seguente il Carpi firma il sorpasso, grazie a Montipò che con un destro da fuori area porta avanti i suoi. Anche stavolta, però, la squadra bianconera non demorde e ci prova riprendendo pian piano tanti metri di campo. Al 42’ Colombo si produce in un’azione personale, portando la sfera per molti metri e entrando in area biancorossa. Dopo aver sterzato sul destro, il numero 7 calcia a colpo sicuro nello specchio, ma Zagnoni salva tutto sulla linea di porta. In pieno recupero ci prova Fabrizi con un destro potente dopo essersi defilato, ma Schacchetti respinge. Sul susseguente corner l’estremo difensore del Carpi salva i suoi anche da un autogol. Non basta il forcing finale, le zebrette salutano così la Coppa Italia. La concentrazione è rivolta ora alla prima di campionato in programma domenica 23 agosto a Campobasso.

Foto: Alessandro Torelli – AC Carpi

(Ufficio Stampa US Pianese)

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