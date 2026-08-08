Si chiude con un pareggio il precampionato della Pianese: 0-0 con il Follonica Gavorrano al Comunale

Nell’ultimo test prima dell’inizio della stagione termina a reti bianche il derby tra toscane

PIANESE: Pezzolato; Ianesi, Bellini, Ercolani, Chesti, Vigiani, Tirelli, Bertini, Proietto, Masetti, Testa. A disposizione: Astaldi, Zambuto, Casalino, Peli, Colombo, Negri, Xhani, Pintus, Fabrizi, Bigiarini, Fiorucci. Allenatore: Zanchetta.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria; Guerrini, Masoni, Marino, Croce, Biagioni, Pellegrini, Ceccuzzi, Mutton, Presta, Pino. A disposizione: Cacciaguerra, Ricci, Arrighi, Ferretti, Lega, Lorenzi, Ontani, Proietti, Yzeillari, Vari, Andreoli, Pescicani, Berardone, Calvi. Allenatore: Manni.

ARBITRO: Giovanni Curcio di Siena (Nannipieri di Livorno – Ginanneschi di Grosseto).

NOTE: Angoli 8-2; Recupero: 2’-3’.

Partenza scoppiettante delle due formazioni, con le squadre che provano vicendevolmente a farsi del male. Al 16’ Pezzolato si mette subito in mostra con un bell’intervento sul calcio di punizione ben calciato da Ceccuzzi. La risposta della Pianese arriva al 19’, con Bertini che stoppa bene, si sistema il pallone e calcia da fuori area, ma la sfera termina alta. Le zebrette continuano a crescere e al 23’ Ianesi controlla un gran pallone sulla corsia sinistra e serve Tirelli, che a rimorchio calcia senza però trovare la porta. Alla mezz’ora Tirelli prova il numero al limite dell’area: controlla, entra in area e calcia con il destro, ma il portiere si supera e devia in corner. Ancora Pianese pericolosa al 44’, con Ianesi che riceve sull’out di sinistra, rientra sul destro e calcia, ma il pallone termina fuori.

Prima azione della ripresa ed è subito Ianesi, che riceve un bel filtrante e mette in mezzo per il subentrato Fabrizi, che non arriva sulla palla per un soffio. Poco prima dello scoccare dell’ora di gioco arriva la girandola di cambi, con Casalino, Peli, Negri e Pintus che vengono gettati nella mischia. Nel finale si abbassano i ritmi e diminuiscono inevitabilmente anche le emozioni e le occasioni per gli uomini di Zanchetta. La sfida termina sullo 0-0.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Si chiude con un pareggio il precampionato della Pianese: 0-0 con il Follonica Gavorrano al Comunale proviene da U.S. Pianese.