Gli impegni del settore giovanile: weekend 19-20 settembre 2026

Anche questa settimana scendono in campo le giovanili della Pianese. Prima ufficiale della stagione per la Primavera 4 di Leonardo Brenci, che esordisce sul campo del Livorno per cominciare al meglio il campionato, che vede i bianconeri per la prima volta nel Girone A, quello settentrionale. Trasferta invece per Under 15 e Under 17, impegnate a Foggia per i rispettivi match. Di seguito le gare che attendono le giovani zebrette:
PRIMAVERA 4: Livorno-Pianese (1ª giornata), sabato 19 settembre 2026 ore 15:00, campo sportivo “Banditella” di Livorno (LI)
UNDER 15: Foggia-Pianese (2ª giornata), domenica 20 settembre 2026 ore 10:00, campo sportivo “Michele Dachille” di Troia (FG)
UNDER 17: Foggia-Pianese (2ª giornata), domenica 20 settembre 2026 ore 12:30, campo sportivo “Michele Dachille” di Troia (FG)
(Ufficio Stampa US Pianese)
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