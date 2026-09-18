Bevilacqua Autonoleggi è ancora il travel partner della Pianese

Confermata la partnership con la società perugina che metterà a disposizione delle zebrette il nuovissimo pullman brandizzato

Continuano sulla stessa strada i viaggi di Pianese e Bevilacqua Autonoleggi. La storica azienda perugina, infatti, sarà ancora il travel partner della società amiatina che, anche in questa stagione, potrà viaggiare nel massimo del comfort a bordo del nuovissimo pullman brandizzato. Il mezzo bianconero avrà una nuova livrea a tinte bianconere, sulla quale campeggeranno lo stemma della Pianese e il profilo della Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio, oltre ai loghi del main sponsor Stosa e di Bevilacqua Autonoleggi.

Bevilacqua Autonoleggi è una ditta a conduzione familiare, gestita da tre fratelli e attiva dal 1997 su tutto il territorio italiano ed europeo nel settore del noleggio con conducente. Forte dell’esperienza maturata negli anni, l’azienda è in grado di proporre ai propri clienti itinerari su misura alla scoperta non solo delle più belle città dell’Umbria, ma anche dell’Italia e dell’Europa.

(Ufficio Stampa US Pianese)













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