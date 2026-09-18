La Lega Pro ha diramato gli orari delle partite dalla nona giornata del girone di andata fino alla prima del girone di ritorno.
Queste le date in cui sarà impegnata la Pianese:
9ª giornata: Ostiamare – Pianese, sabato 10 ottobre 2026 ore 17:30
10ª giornata: Pianese – Pineto, sabato 17 ottobre 2026 ore 14:30
11ª giornata: Forlì – Pianese, domenica 25 ottobre 2026 ore 14:30
12ª giornata: Latina – Pianese, domenica 1° novembre ore 17:30
13ª giornata: Pianese – Perugia, domenica 8 novembre ore 17:30
14ª giornata: Vis Pesaro – Pianese, sabato 14 novembre ore 14:30
15ª giornata: Pianese – Gubbio, domenica 22 novembre ore 14:30
16ª giornata: Pescara – Pianese, sabato 28 novembre ore 14:30
17ª giornata: Pianese – Reggiana, domenica 6 dicembre ore 12:30
18ª giornata: Atalanta U23 – Pianese, sabato 12 dicembre ore 14:30
19ª giornata: Pianese – Spezia, sabato 19 dicembre ore 14:30
20ª giornata: Pianese – Campobasso, sabato 2 gennaio ore 14:30
(Ufficio Stampa US Pianese)
L’articolo Pianese, ecco il calendario delle zebrette dalla 9ª giornata di andata fino alla 1ª di ritorno proviene da U.S. Pianese.