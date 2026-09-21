Il post partita di Pianese-Sambenedettese, mister Zanchetta: “Dobbiamo regalare meno, ma sono contento della reazione della squadra”

Le parole del tecnico bianconero nel corso della conferenza stampa post-partita

“Alla fine della partita, per come si è messa nel finale, un briciolo di rammarico ce l’ho. Però devo dire anche che abbiamo fatto un primo tempo che non mi è piaciuto, un po’ sottotono e soprattutto con poca iniziativa”. Questa la disamina a caldo di mister Andrea Zanchetta, allenatore della Pianese, dopo l’1-1 maturato al Comunale con la Sambenedettese. “Malgrado tutto, anche nel primo tempo, pur non avendo fatto una partita molto brillante, avevamo concesso poco – ha precisato ancora l’allenatore –. Poi il gol, che secondo me è ancora una volta un regalo, perché è una palla che avevamo in gestione noi. Dobbiamo iniziare a capire che, per salvarsi, perché questo è l’obiettivo, bisogna regalare meno”.

“Sono dispiaciuto perché, quando commetti gli stessi errori, vuol dire che bisogna intervenire e capire meglio alcune situazioni – ha aggiunto Zanchetta –. Però sono anche contento della reazione della squadra, perché nel secondo tempo ha fatto la partita che mi aspettavo dall’inizio. Nel calcio non è semplice avere sempre le energie per fare una partita intensa e tre partite in una settimana non sono facili da gestire. Però il secondo tempo è stato fatto bene, creando tanto, provocando l’espulsione e andandocela a meritare. Anche il portiere è stato bravo in un paio di interventi, quindi alla fine il risultato forse ci sta”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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