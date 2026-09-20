Mantova-Pisa 2-2

MANTOVA. Bardi, Tomasevic, Ilie (55′ Cajazzo), Gliozzi (64′ Vlahovic), Ruocco (55′ Bragantini), Ignacchiti (80′ Longonda), Castellini, Cella, Silva (80′ Chinetti), Benaissa, Kouda. A disposizione. Gemello, Spinaccè, Wieser, Keita, Paoletti, Del Lungo, Kospo. Allenatore Modesto
PISA. Confente, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Pittarello, Tramoni (70′ Rao), Primasso (80′ Calabresi), Correia, Moreo (70′ Petagna), Leone (65′ Vural), Zanon (80′ Esteves). A disposizione. Scuffet, Loria, Ferrah, Loyola, Coppola, Piccinini, Denoon. Allenatore Bianco.
Arbitro. Simone Galipò di Firenze. Assistenti. Rossi-Regattieri. 4° Ufficiale. Crezzini. Var. Massimi. Avar. Di Vuolo.
Reti. 8′ Gliozzi, 38′ Pittarello, 57′ Moreo, 93′ Vlahovic.
Note. Ammoniti Caracciolo, Castellini, Silva, Cajazzo, Calabresi. Recupero 2′ pt; 6′ st.
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