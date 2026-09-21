Un’altra prova generosa e di coraggio non basta a prendersi i tre punti: 1-1 al Comunale tra Pianese e Sambenedettese

A sbloccare le zebrette davanti al pubblico amico ci pensa Bellini dal dischetto

PIANESE (3-5-2): Astaldi; Ercolani, Masetti, Chesti; Vigiani (1’ st Di Cosmo), Tirelli (19’ st Negri), Bertini, Proietto, Martey (35’ st Fabrizi); Bellini, Ianesi. A disposizione: Zambuto, Pezzolato, Casalino, Peli, Colombo, Gorelli, Xhani, Morelli, Pintus, Fabrizi, Corti. Allenatore: Zanchetta.

SAMBENEDETTESE (3-5-2): Krapikas; Pezzola (16’ st Chelli), Gigli, Camigliano; Zini, Tunjov (16’ st Plicco), Candellori, Piccoli, Nicoli (32’ st Toure); Sgarbi (16’ st Magnaghi), Stabile (32’ st Kosijer). A disposizione: Cultraro, Faggioli, Marranzino, Carinelli, De Angelis, Buljan. Allenatore: Boscaglia

ARBITRO: Matteo Dini di Città di Castello (Elisino di Ostia Lido – Camilli di Roma 1; IV ufficiale: Alessandro Colelli di Ostia Lido; FVS: Massimiliano Cirillo di Roma 1)

MARCATORI: 32’ pt Sgarbi (S), 31’ st rig. Bellini (P)

AMMONITI: Bellini, Di Cosmo, Pezzola, Zini, Plicco

ESPULSO: Camigliano

NOTE: Spettatori: 541 + 309 abbonati. Totale: 850. Incasso: 6.090 + 2.284 quota abbonati. Totale: € 8.374. Recupero: 5’, 4’. Angoli: 7-1.

Una partita combattuta fino al 94’, ma ancora una volta la diga della Sambenedettese e un pizzico di sfortuna hanno negato ai ragazzi di Zanchetta la prima vittoria stagionale. Dopo un gran primo tempo della Pianese, a passare in vantaggio sono gli ospiti con un’azione iniziata dall’ex Nicoli e chiusa da Sgarbi sul secondo palo. Nella ripresa i bianconeri continuano a spingere e, alla fine, è Bellini dal dischetto a trovare la sua seconda rete stagionale, mantenendo così l’imbattibilità casalinga. Adesso, archiviato il terzo pareggio della stagione, la Pianese tornerà a lavorare in vista della trasferta di sabato prossimo, 27 settembre, quando gli amiatini saranno attesi all’Ardenza per la sfida con il Livorno, con calcio d’inizio alle 17.30.

Le squadre partono attente a non scoprirsi, senza che nessuno prenda da subito il controllo. Le zebrette ci provano al 10’ quando Bellini e Ianesi scambiano e quest’ultimo cerca poi un filtrante per Tirelli che lo avrebbe messo a tu per tu col portiere. A stoppare tutto ci pensa però Gigli in allungo. La squadra di casa inizia ad affacciarsi nella metà campo offensiva con continuità e alla mezz’ora ci prova prima Martey che viene murato dalla difesa, poi Proietto che calcia con forza verso l’angolino da fuori area ma Krapikas in tuffo si supera e devia in corner. Sulla ripartenza susseguente al corner la Sambenedettese trova il gol del vantaggio: Nicoli piazza il traversone e sul secondo palo c’è Sgarbi in agguato che da pochi passi non sbaglia. È 0-1 al Comunale. La Pianese prova a rispondere immediatamente e manda subito al tiro Vigiani da posizione defilata ma la sfera è alta. Nonostante i tentativi degli amiatini, si va all’intervallo sullo 0-1.

Al ritorno dall’intervallo è ancora la squadra toscana a provarci, con Proietto che al 2’ calcia da fuori area senza però trovare la porta. Con il passare dei minuti, i bianconeri prendono progressivamente campo: al 12’ della ripresa ci prova Bellini, che di testa gira il cross di Ianesi, ma la sfera termina alta. Dall’altra parte è Piccoli a provarci, ma Astaldi si fa trovare pronto e respinge coi pugni. L’episodio che cambia la partita arriva al 25’: Masetti va giù in area di rigore dopo un colpo al volto subito da Camigliano. Il signor Dini inizialmente non fischia, ma, richiamato all’FVS, concede il calcio di rigore ed espelle il difensore marchigiano. Dal dischetto va Bellini, che spiazza il portiere avversario. È 1-1 a Piancastagnaio, quando manca ancora un quarto d’ora alla fine. Alla ripresa del gioco, le zebrette continuano a spingere e cercano di prendersi la posta piena. Ianesi ci riprova al 36’ su calcio piazzato, ma la punizione termina alta. La Pianese tenta l’assalto con tutte le forze e all’89’ è capitan Proietto a tentare di risolvere la gara con un gran tiro da fuori, ma Krapikas salva ancora la Sambenedettese. La Pianese spinge a tutta fino al 94’ ma il tempo ora non basta. Termina 1-1 al Comunale.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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