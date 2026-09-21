I Nerazzurri in partenza per le Nazionali

Saranno tre i calciatori del Pisa Sporting Club impegnati in ultima lunga finestra internazionale. Vediamo nel dettaglio i protagonisti e le gare in programma:
Felipe Loyola
Trasferta oltreoceano per il centrocampista nerazzurro che sarà impegnato con la Nazionale maggiore del Cile in tre gare amichevoli. In ordine contro Canada (sabato 26 settembre 2026), USA (martedì 29 settembre 2026) e Messico (martedì 6 ottobre 2026).
Isak Vural
Doppio impegno con la Nazionale Under 21 per il centrocampista nerazzurro che affronterà Ucraina (sabato 26 settembre 2026) e Ungheria (martedì 6 ottobre 2026)
Emanuele Rao
L’attaccante nerazzurro sarà impegnato con la Nazionale Under 20 nel Nucia International Tournament. In programma le sfide con i pari età di Inghilterra (venerdì 25 settembre 2026), Germania (martedì 29 settembre 2026) e Francia (sabato 3 ottobre 2026)
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