Pianese, domani arriva la Sambenedettese, Zanchetta: “Diamo seguito alle prestazioni, poi sarà il campo a portarci i punti”

I bianconeri sfideranno domani alle 20:30 i rossoblù reduci da quattro ko consecutivi

Il Comunale di Piancastagnaio tornerà a illuminarsi domani sera, lunedì 21 settembre, per il sesto turno del campionato di Serie C Sky Wifi, quando la Pianese affronterà la Sambenedettese. La squadra di casa, nonostante una classifica che non sorride, arriva a questo appuntamento forte di uno stato di forma in continua crescita, con prestazioni che non sono mai mancate nonostante i risultati non favorevoli. Discorso simile anche per i marchigiani che, dopo il 2-2 all’esordio con il Forlì, sono incappati in quattro sconfitte consecutive, arrivate però al termine di partite lottate fino alla fine.

La partita, che prenderà il via alle 20.30, sarà arbitrata dal signor Matteo Dini di Città di Castello, con Gabriele Elisino di Ostia Lido e Paolo Camilli (Roma 1) come assistenti. Il quarto ufficiale sarà invece Alessandro Colelli di Ostia Lido, mentre l’operatore FVS sarà Massimiliano Cirillo di Roma 1.

A presentare la gara per le zebrette, come di consueto, è stato mister Andrea Zanchetta, che ha parlato del momento dei bianconeri: “Le prestazioni sono andate in crescendo, ma è evidente che, purtroppo, abbiamo raccolto veramente poco e questo ci penalizza dal punto di vista dei punti – ha spiegato il tecnico –. Oggi potevamo avere una classifica e un entusiasmo ancora maggiori, ma invece, in questo momento, siamo a rincorrere una situazione non facile. Però ho visto i ragazzi lavorare sempre con l’entusiasmo giusto, con lo spirito giusto e con la voglia di voler cambiare le cose. Sono tutte cose che per un allenatore sono importanti. Noi dobbiamo cercare di controllare quello che possiamo controllare e oggi per noi la prestazione diventa fondamentale. È giusto dare seguito a quelle che abbiamo fatto e avere la convinzione che poi saranno queste prestazioni a portarci i punti che dobbiamo avere”.

“Ai ragazzi ho detto che certi regali non li possiamo concedere – ha proseguito l’allenatore tornando alla sfida di Sassari –. Però, al di là di questo, vedo più cose positive che negative. Chiaramente gli errori, anche a volte nella gestione individuale, vanno migliorati. Questi fanno parte del calcio, ma sono sicuro che ne commetteremo sempre meno e quindi, alla fine, la prestazione ci darà quei punti che vogliamo”. “Affrontiamo una squadra con valori importanti, soprattutto dalla metà campo in su, dove ci sono giocatori pericolosi che possono risolvere le partite con giocate individuali di qualità – ha concluso Zanchetta –. Da parte nostra ci deve essere il massimo livello di attenzione per cercare di arginare questa qualità e mettere in campo le cose che abbiamo fatto vedere nelle ultime partite: l’intensità, la voglia di creare e quindi anche il coraggio, che, come ripeto sempre, è una cosa molto importante”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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