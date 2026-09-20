Campionato Serie BKT
5° giornata
Calcio d’inizio. Ore 17.15
Stadio. Danilo Martelli
Arbitro. Simone Galipò di Firenze. Assistenti. Rossi-Regattieri. 4° Ufficiale. Crezzini. Var. Massimi. Avar. Di Vuolo.
Squalificati. Mehdi Leris
Diffidati. Nessuno
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<p>The post Oggi si gioca Mantova-Pisa! first appeared on Pisa Sporting Club.</p>