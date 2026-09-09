Prosegue la preparazione in vista del Grosseto. Allenamenti a porte chiuse fino a sabato

I bianconeri si alleneranno a porte chiuse nei giorni di giovedì, venerdì e sabato
Prosegue la settimana di allenamenti della Pianese, che continua a prepararsi per il secondo impegno casalingo della stagione. Sabato 12 settembre, infatti, alle ore 21:00, la formazione di mister Zanchetta scenderà in campo nella quarta giornata di Serie C Sky Wifi per affrontare il Grosseto. Gli allenamenti di domani, giovedì 10, di venerdì 11 e la rifinitura di sabato 12 settembre saranno a porte chiuse.
(Ufficio Stampa US Pianese)
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