Cetilar Arena, info utili!

Pisa
Sporting
Club
informa
tutti
i
titolari
di
abbonamento
che
il
‘segnaposto’
ricevuto
al
momento
della
sottoscrizione
dello
stesso
non
equivale
ad
un
valido
titolo
di
accesso.
Ai
tornelli
di
ingresso
andrà
presentata,
solo
ed
esclusivamente,
la
Membership
su
cui
è
stato
caricato
il
valido
titolo
di
accesso.
O,
qualora
la
Membership
non
fosse
ancora
disponibile,
il
PDF
provvisorio
ricevuto
al
momento
della
sottoscrizione
della
Membership.
Si
informano
inoltre
i
tifosi
nerazzurri
che
in
occasione
della
gara
Pisa-Udinese
di
domenica
prossima
la
Cetilar
Arena
sarà
aperta
a
partire
dalle
ore
12.30.
L’invito,
come
sempre,
è
quello
di
arrivare
con
congruo
anticipo
per
facilitare
il
più
possibile
le
operazioni
di
ingresso
del
personale
di
servizio.