Empoli Football Club e Champagne Falempin: una partnership all’insegna dell’eleganza

Empoli Footbal Club & Champagne Falempin: un sodalizio di classe, orgoglio e territorio per una nuova partnership che accompagnerà il Club per le prossime tre stagioni sportive. Dal campionato 2025-26, lo Champagne Falempin limited edition pour Empoli FC sarà il gusto ufficiale delle grandi occasioni azzurre.







Questa collaborazione nasce dalla volontà di unire la tradizione e i valori sportivi di Empoli FC con l’eleganza e la qualità che contraddistinguono la maison Falempin. Un sodalizio che esprime orgoglio, stile e legame con il territorio.

Empoli & Champagne Falempin, da quest’anno si degusta con stile.







La storia dello Champagne Falempin nasce nel 1948, quando Orphise Falempin, a Prouilly, nel cuore della Montagne de Reims, fonda la sua maison con passione e dedizione. La tradizione familiare si consolida attraverso il matrimonio con Rudolf Cretian e la nascita di Martin Cretian, attuale custode della maison. Dal 2023 la les éléments azienda di importazione e distribuzione nazionale internazionale importano per l’Italia la Maison e insieme al fondatore Massimo Fabiani ha creato una Limited Edition per l’Empoli Football Club che si svilupperà nei prossimi tre anni. Ogni bottiglia incarna decenni di tradizione e l’amore per la terra, offrendo uno champagne d’eccellenza che guarda al futuro.