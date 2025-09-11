“Il debutto a Bergamo? Una grande emozione”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
primo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Daniel
Denoon:
“Il
debutto
a
Bergamo
è
stata
una
grande
emozione.
Ho
scelto
di
vivere
questa
esperienza
al
Pisa
con
grande
entusiasmo
e
grande
voglia
di
imparare
e
conoscere
una
tipologia
di
calcio
differente
da
quella
nella
quale
sono
cresciuto;
il
campionato
Italiano
è
molto
competitivo
e
mi
aiuterà
a
diventare
un
calciatore
migliore.
Da
parte
mia
darò
tutto
me
stesso
per
raggiungere
con
i
compagni
l’obiettivo
della
salvezza“.
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
