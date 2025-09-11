“Il debutto a Bergamo? Una grande emozione”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

primo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



Daniel

Denoon:

“Il

debutto

a

Bergamo

è

stata

una

grande

emozione.

Ho

scelto

di

vivere

questa

esperienza

al

Pisa

con

grande

entusiasmo

e

grande

voglia

di

imparare

e

conoscere

una

tipologia

di

calcio

differente

da

quella

nella

quale

sono

cresciuto;

il

campionato

Italiano

è

molto

competitivo

e

mi

aiuterà

a

diventare

un

calciatore

migliore.

Da

parte

mia

darò

tutto

me

stesso

per

raggiungere

con

i

compagni

l’obiettivo

della

salvezza“.

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

