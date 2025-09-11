Campionato Primavera, si parte!

E’
in
arrivo
il
weekend
che
segna
l’inizio
dell’attività
agonistica
ufficiale
per
il
Settore
Giovanile
Nerazzurro;
saranno
quattro
le
formazioni
del
Pisa
Sporting
Club
impegnate,
tutte
in
trasferta.
Fari
puntati
soprattutto
sulla
squadra
Primavera
di
mister
Innocenti
impegnata
a
Spezia;
doppia
trasferta
a
Sassuolo,
invece,
per
Under
16
e
Under
15,
mentre
gli
Under
17
affronteranno
in
campo
esterno
il
Genoa.
Questo
il
quadro
completo
delle
gare:
Campionato
PRIMAVERA
Spezia-Pisa
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Federghini”,
via
Melara
91,
Spezia
Campionato
UNDER
17
Genoa-Pisa
(sabato,
ore
12.30)
Campo
“Begato
9”,
via
Maritano
20,
Genova
Campionato
UNDER
16
Sassuolo-Pisa
(domenica,
ore
16.30)
Mapei
Football
Center,
via
Squinzi
1,
Sassuolo
Campionato
UNDER
15
Sassuolo-Pisa
(domenica,
ore
15.00)
Campo
“Zanti”,
via
del
Cimitero
50,
Sassuolo