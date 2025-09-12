“La mia esperienza al servizio del Gruppo”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

primo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



Juan

Cuadrado:

“Mi

ha

subito

‘stuzzicato’

la

proposta

del

Pisa;

il

tecnico

Gilardino

mi

ha

presentato

l’opportunità

di

giocare

da

protagonista

e

di

aiutare

i

tanti

giovani

in

squadra

a

crescere.

Per

questo

ho

accettato

con

entusiasmo

e

con

l’obiettivo

di

mettere

a

disposizione

del

gruppo

la

mia

esperienza

e

le

mie

qualità.

Vorrei

raggiungere

la

salvezza

con

il

Pisa

e

magari

tornare

in

Nazionale

per

giocare

i

prossimi

Mondiali“

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

Non

perdetevi

i

contenuti

speciali

sui

Social

ufficiali

della

Società,

presenti

sulle

piattaforme

Facebook

(Pisa

Sporting

Club),

X

(@PisaSC)

e

Instagram

(pisasportingclub),

TikTok

(pisasportingclub)

e

Twitch

(PisaSportingClub)