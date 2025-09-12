“La mia esperienza al servizio del Gruppo”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
primo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Juan
Cuadrado:
“Mi
ha
subito
‘stuzzicato’
la
proposta
del
Pisa;
il
tecnico
Gilardino
mi
ha
presentato
l’opportunità
di
giocare
da
protagonista
e
di
aiutare
i
tanti
giovani
in
squadra
a
crescere.
Per
questo
ho
accettato
con
entusiasmo
e
con
l’obiettivo
di
mettere
a
disposizione
del
gruppo
la
mia
esperienza
e
le
mie
qualità.
Vorrei
raggiungere
la
salvezza
con
il
Pisa
e
magari
tornare
in
Nazionale
per
giocare
i
prossimi
Mondiali“
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
Non
perdetevi
i
contenuti
speciali
sui
Social
ufficiali
della
Società,
presenti
sulle
piattaforme
Facebook
(Pisa
Sporting
Club),
X
(@PisaSC)
e
Instagram
(pisasportingclub),
TikTok
(pisasportingclub)
e
Twitch
(PisaSportingClub)