Primavera, Filippeschi: “C’è voglia di iniziare questo percorso con la giusta mentalità”

Vigilia di campionato per la Primavera azzurra, attesa domani alle 15.00 al Centro Sportivo di Petroio per la sfida con il Monopoli, gara che sarà trasmessa in diretta sul nostro canale YouTube. A presentare il percorso di avvicinamento e l’esordio ufficiale in stagione è mister Andrea Filippeschi.

La pre-season

“Finalmente si riparte – afferma l’allenatore della Primavera azzurra –, l’attesa è stata lunga ma in questo periodo di pre-season abbiamo avuto la possibilità di lavorare e di confrontarci con squadre dilettantistiche, affrontando giocatori esperti: questo ci ha permesso di avvicinarci al mondo della prima squadra, ed è positivo visto che la Primavera è l’ultimo step. Siamo consapevoli di avere un gruppo con un livello importante ma sappiamo anche che questo da solo non sarà sufficiente. In queste settimane abbiamo lavorato bene, spesso i ragazzi si sono allenati con la prima squadra, questo li aiuta nel loro percorso di crescita. Ora dobbiamo pensare che da domani iniziano le gare vere, che sono altra cosa rispetto a quelle fatte finora. Dovremo essere bravi avere da subito la giusta mentalità”.

L’esordio con il Monopoli