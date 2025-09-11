“Sono a completa disposizione del tecnico”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
primo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Ebenezer
Akinsanmiro:
“E’
una
esperienza
molto
importante
per
me
perché
posso
confrontarmi
con
un
campionato
e
una
categoria
importante.
Vengo
dalla
mia
prima
esperienza
come
professionista
nella
quale,
in
mezzo
a
tante
difficoltà,
ho
capito
quanto
sia
importante
non
perdere
mai
la
concentrazione
e
la
determinazione.
Sono
un
centrocampista
con
qualità
maggiormente
difensive
ma
gioco
ovunque
mi
chieda
il
tecnico”
