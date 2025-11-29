“Equilibrio e ordine per combattere una belva ferita”

Alla
Cetilar
Arena
arriva
la
corazzata
Inter
per
uno
dei
match
più
attesi
della
stagione.
Una
sfida
difficilissima
che
Alberto
Gilardino,
tecnico
del
Pisa
Sporting
Club,
ha
così
presentato
nella
consueta
conferenza
stampa
della
vigilia:
“La
squadra
in
questi
giorni
ha
lavorato
molto,
ma
molto
bene;
con
la
giusta
mentalità
e
la
voglia
di
sempre.
Saremo
un
po’
più
corti
del
solito
perché
dovremo
fare
a
meno
anche
di
Vural
e
Denoon,
ma
non
cerchiamo
alibi
perché
questa
squadra
ha
sempre
dato
risposte
e
chi
è
entrato
lo
ha
fatto
nel
modo
giusto
e
col
giusto
sacrificio.
Chi
pensa
che
l’Inter
sia
in
crisi
ha
visto
troppi
film
di
fantascienza;
l’Inter
è
una
belva
ferita
e
noi
dovremo
essere
pronti
a
tutto
e
affamati,
mantenendo
però
equilibrio
e
ordine.
Dovremo
portare
in
campo
queste
caratteristiche
di
forza
sulle
gambe
e
di
convinzione
per
rincorrere
un
sogno“.
