“Equilibrio e ordine per combattere una belva ferita”

Alla

Cetilar

Arena

arriva

la

corazzata

Inter

per

uno

dei

match

più

attesi

della

stagione.

Una

sfida

difficilissima

che



Alberto

Gilardino,

tecnico

del

Pisa

Sporting

Club,

ha

così

presentato

nella

consueta

conferenza

stampa

della

vigilia:

“La

squadra

in

questi

giorni

ha

lavorato

molto,

ma

molto

bene;

con

la

giusta

mentalità

e

la

voglia

di

sempre.

Saremo

un

po’

più

corti

del

solito

perché

dovremo

fare

a

meno

anche

di

Vural

e

Denoon,

ma

non

cerchiamo

alibi

perché

questa

squadra

ha

sempre

dato

risposte

e

chi

è

entrato

lo

ha

fatto

nel

modo

giusto

e

col

giusto

sacrificio.

Chi

pensa

che

l’Inter

sia

in

crisi

ha

visto

troppi

film

di

fantascienza;

l’Inter

è

una

belva

ferita

e

noi

dovremo

essere

pronti

a

tutto

e

affamati,

mantenendo

però

equilibrio

e

ordine.

Dovremo

portare

in

campo

queste

caratteristiche

di

forza

sulle

gambe

e

di

convinzione

per

rincorrere

un

sogno“.

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

Non

perdetevi

i

contenuti

speciali

sui

Social

ufficiali

della

Società,

presenti

sulle

piattaforme

Facebook

(Pisa

Sporting

Club),

X

(@PisaSC)

e

Instagram

(pisasportingclub),

TikTok

(pisasportingclub)

e

Twitch

(PisaSportingClub)