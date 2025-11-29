Primavera 2. Palermo-Pisa 1-1

PALERMO.
Balaguss,
Nicolosi
E.,
Galletti,
Di
Gregorio,
Hulidov,
Rinella,
Squillacioti,
Grippa,
Di
Mitri
(85′
Avena),
Brutto
(78′
Terranova),
Caruso
(59′
Nicolosi
M.).
A
disposizione.
Pizzuto,
Federico,
Brancato,
Gamgino,
Cracchiolo,
Occhione,
Ribaudo,
Dell’Orzo,
Zizzo.
Allenatore
Del
Grosso
PISA.
Luppichini,
Conti
(89′
Barsacchi),
Bacciardi
(68′
Mazzantini),
Malfatti,
Bendinelli
(46′
Bolognini),
Casarosa,
Vivace
(68′
Mainardi),
Cenerini
(59′
Ribechini),
Tosi,
Battistella,
Novak.
A
disposizione.
Raigi,
Guizzo,
Marra,
Bernardini,
Menicucci,
Vitale,
Saviozzi.
Allenatore
Innocenti.
Arbitro.
Emanuele
Boccuzzo
di
Reggio
Calabria.
Assistenti.
Pennisi-Ditta.
Reti,
26′
Di
Mitri
(rigore),
88′
Ribechini
Note.
Ammonito
Barsacchi.
Espulso
Squillacioti
al
76′.
Recupero
1′
pt;
6′
st.