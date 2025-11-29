Empoli-Bari 5-0

Guarino, Shpendi, Yepes, Pellegri, Ceesay; al Carlo Castellani Computer Gross Arena l’Empoli batte 5-0 il Bari.
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (71’ Carboni), Degli Innocenti, Yepes (83’ Ghion), Moruzzi; Shpendi (62’ Ceesay), Saporiti (62’ Ilie); Nasti (62’ Pellegri). All. Dionisi
A disposizione: Perisan; Indragoli, Tosto, Haas, Popov, Konate, Bianchi
.
Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Pucino (76’ Gytkjaer), Vicari, Nikolaou, Dickmann, Verreth (76’ Colangiuli), Braunoder, Dorval, Pagano (61’ Rao), Castrovilli (61’ Antonucci), Moncini (90’ Partipilo). All. Vivarini
A disposizione: Pissardo; Burgio, Bellomo, Meroni, Kassama, Antonucci, Pereiro, Cerri
ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli (Capaldo-Grasso: Cappai; Baroni/Ferrieri Caputi)
MARCATORI: 47’ Guarino, 52’ Shpendi, 66’ Yepes, 89’ Pellegri, 91’ Ceesaay
AMMONITI: Dickmann, Ceesay, Vicari
