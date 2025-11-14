La Fondazione Stella Maris ospite a San Piero

Una

giornata

speciale,

di

quelle

da

ricordare.

Il

Pisa

Sporting

Club

ha

ricevuto

ieri,

al

Centro

Sportivo

di

San

Piero

a

Grado,

la

visita

di

un

piccolo

gruppo

di

bambini

seguiti,

all’IRCCS

Fondazione

Stella

Maris,

dall’unità

operativa

di

Neurologia

dello

sviluppo

e

da

quella

di

Psichiatria

e

Psicofarmacologia

dello

sviluppo.

I

bambini,

accompagnati

dai

familiari

e

da

alcuni

specialisti

della

Stella

Maris,

hanno

potuto

seguire

l’allenamento

e

hanno

condiviso

alcuni

momenti

di

convivialità

con

i

calciatori

nerazzurri

e

con

il

tecnico

Alberto

Gilardino

che

poi

si

sono

resi

disponibili

per

i

tradizionali

autografi e selfies