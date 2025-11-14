La Fondazione Stella Maris ospite a San Piero

Una
giornata
speciale,
di
quelle
da
ricordare.
Il
Pisa
Sporting
Club
ha
ricevuto
ieri,
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado,
la
visita
di
un
piccolo
gruppo
di
bambini
seguiti,
all’IRCCS
Fondazione
Stella
Maris,
dall’unità
operativa
di
Neurologia
dello
sviluppo
e
da
quella
di
Psichiatria
e
Psicofarmacologia
dello
sviluppo.
I
bambini,
accompagnati
dai
familiari
e
da
alcuni
specialisti
della
Stella
Maris,
hanno
potuto
seguire
l’allenamento
e
hanno
condiviso
alcuni
momenti
di
convivialità
con
i
calciatori
nerazzurri
e
con
il
tecnico
Alberto
Gilardino
che
poi
si
sono
resi
disponibili
per
i
tradizionali
autografi e selfies