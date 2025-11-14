Il Pisa protagonista al Gran Galà del Calcio

Il

Pisa

Sporting

Club

ha

collezionato

premi

e

riconoscimenti

alla

14esima

edizione

del

Gran

Galà

del

Calcio,

evento,

ideato

e

prodotto

dal

giornalista

e

project

manager

Donato

Alfani

che

ogni

anno

celebra

i

principali

protagonisti

della

stagione

professionistica.

La

Società

nerazzurra,

dominatrice

della

passata

stagione

cadetta,

ha

messo

in

fila

una

importante

serie

di

premi:

sul

palco

di

Villa

Talzano

Eventi

(Arezzo)

si

sono

succeduti

il

Presidente

Giuseppe

Corrado

(Miglior

Presidente

dell’Anno),

il

Direttore

Sportivo

Davide

Vaira

(Miglior

Direttore

Sportivo

dell’Anno),

Adrian

Semper

(Miglior

Portiere

dell’Anno)

e

Simone

Canestrelli

(Miglior

Difensore

Centrale

Top

11).