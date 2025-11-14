Il Pisa protagonista al Gran Galà del Calcio

Il
Pisa
Sporting
Club
ha
collezionato
premi
e
riconoscimenti
alla
14esima
edizione
del
Gran
Galà
del
Calcio,
evento,
ideato
e
prodotto
dal
giornalista
e
project
manager
Donato
Alfani
che
ogni
anno
celebra
i
principali
protagonisti
della
stagione
professionistica.
La
Società
nerazzurra,
dominatrice
della
passata
stagione
cadetta,
ha
messo
in
fila
una
importante
serie
di
premi:
sul
palco
di
Villa
Talzano
Eventi
(Arezzo)
si
sono
succeduti
il
Presidente
Giuseppe
Corrado
(Miglior
Presidente
dell’Anno),
il
Direttore
Sportivo
Davide
Vaira
(Miglior
Direttore
Sportivo
dell’Anno),
Adrian
Semper
(Miglior
Portiere
dell’Anno)
e
Simone
Canestrelli
(Miglior
Difensore
Centrale
Top
11).