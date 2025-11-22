Primavera 2. Pisa-Benevento 3-1

PISA.
Vukovic,
Bendinelli,
Bacciardi,
Malfatti
(90′
Menicucci),
Mbambi,
Casarosa,
Vivace
(85′
Conti),
Battistella,
Tosi,
Bettazzi
(77′
Cenerini),
Ribechini
(46′
Novak).
A
disposizione.
Luppichini,
Raigi,
Mazzantini,
Bolognini,
Vitale,
Mainardi,
Barsacchi.
Allenatore
Innocenti.
BENEVENTO.
Suppa,
Kwete,
Nonga
(68′
Manuzzi),
Del
Gaudio,
Squillante,
Formicola,
Battista,
Scalici
(78′
Milucci),
Soprano,
Giugliano,
Grilli
(78′
Borrelli).
A
disposizione.
Mandato,
Catiello,
Panzarino,
Cerulo,
Cerbone,
Scarpitella,
Palmieri,
D’Ambrosio,
Paolini.
Allenatore
De
Angelis.
Arbitro.
Lorenzo
Nencioli
di
Prato.
Assistenti.
Nesi-Ferretti.
Reti.
26′
Soprano,
53′
Bettazzi,
58′
Novak,
71′
Novak.
Note.
Ammoniti
Nonga,
Formicola.
Recupero
0′
pt;
4′
st.