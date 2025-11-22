Posted on by

Avellino-Empoli 0-3

Al Partenio Adriano Lombardi gli azzurri vincono 3-0; nel primo tempo Elia e Saporiti, nel finale il gol di Pellegri.

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti (46’ Cancellotti), Simic, Fontanarosa (46’ Enrici); Missori, Besaggio (58’ Patierno), Palmiero, Kumi, Russo (10’ Milani); Biasci (82’ Sounas), Tutino. All. Biancolino.

A disposizione: Pane, Marson, Marchisano, Mellino, Gyabuaa, Lescano.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati, Curto (78’ Guarino), Lovato, Obaretin; Elia, Yepes (70’ Haas), Degli Innocenti (61’ Ghion), Moruzzi; Saporiti, Shpendi (61’ Ilie); Nasti (70’ Pellegri). All. Dionisi.

A disposizione: Perisan; Ceesay, Indragoli, Tosto, Carboni, Konate, Bianchi

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1 (Preti-El Filali; Ubaldi; Giua/Del Giovane)

MARCATORI: 17’ Elia, 47’ Saporiti

AMMONITI: Degli Innocenti, Cancellotti, Yepes, Fontanarosa

Continua a leggere su empolifc.com