Avellino-Empoli 0-3

Al Partenio Adriano Lombardi gli azzurri vincono 3-0; nel primo tempo Elia e Saporiti, nel finale il gol di Pellegri.
AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti (46’ Cancellotti), Simic, Fontanarosa (46’ Enrici); Missori, Besaggio (58’ Patierno), Palmiero, Kumi, Russo (10’ Milani); Biasci (82’ Sounas), Tutino. All. Biancolino.
A disposizione: Pane, Marson, Marchisano, Mellino, Gyabuaa, Lescano.
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati, Curto (78’ Guarino), Lovato, Obaretin; Elia, Yepes (70’ Haas), Degli Innocenti (61’ Ghion), Moruzzi; Saporiti, Shpendi (61’ Ilie); Nasti (70’ Pellegri). All. Dionisi.
A disposizione: Perisan; Ceesay, Indragoli, Tosto, Carboni, Konate, Bianchi
ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1 (Preti-El Filali; Ubaldi; Giua/Del Giovane)
MARCATORI: 17’ Elia, 47’ Saporiti
AMMONITI: Degli Innocenti, Cancellotti, Yepes, Fontanarosa
