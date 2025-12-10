Alberto Ruben Arena di Torre Del Greco l’arbitro di Juve Stabia-Empoli

Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la tredicesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.







Francesco Fourneau di Roma 1 l’arbitro di Avellino-Empoli, in programma sabato 22 novembre alle ore 15.00 allo Stadio Partenio Adriano Lombardi di Avellino. Fabiano Preti di Mantova e Ayoub El Filali di Alessandria gli Assistenti; Mattia Ubaldi di Roma 1 il Iv Uomo; Antonio Giua di Olbia il Var e Stefano Del Giovane di Albano Laziale l’Avar.







Fourneau ha diretto 81 gare in Serie B, 3 in questa stagione. Sono sei i precedenti con l’Empoli, con tre successi, un pareggio e due sconfitte: nel novembre del 2017 diresse Pro Vercelli-Empoli 2-1; nel settembre del 2019 la vittoria azzurra per 3-0 sul Perugia e nel gennaio del 2020 la sconfitta sul campo della Juve Stabia; ha poi arbitrato il successo per 4-0 sul Cosenza nel maggio del 2021 nel giorno della matematica promozione in A, il pareggio 1-1 sul campo del Torino ad ottobre del 2022 ed infine la vittoria in Coppa Italia in casa della Juventus ai calci di rigore dello scorso febbraio. Sono invece tre i precedenti con l’Avellino, con una vittoria irpina e due sconfitte.



