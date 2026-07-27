Si chiude il ritiro precampionato dei Nerazzurri

Si conclude la fase di preparazione precampionato del Pisa Sporting Club.

Dopo 12 giorni di allenamenti e test match i nerazzurri hanno salutato questo pomeriggio Morgex e la Valle d’Aosta che, per il secondo anno consecutivo, hanno ospitato con grande professionalità e disponibilità i primi passi del Pisa nella nuova stagione: un sentito ringraziamento va proprio a tutte le persone che, dentro e fuori dal campo, hanno contribuito alla perfetta riuscita di questa Preseason.

La squadra avrà adesso a disposizione due giorni riposo; gli allenamenti riprenderanno giovedì e fino a domenica andranno avanti senza interruzioni al Centro Sportivo di San Piero a Grado.

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