Pisa-Pro Vercelli 0-1

Ultimo Test Match in Valle d’Aosta per il Pisa Sporting Club che sul campo del Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc ha affrontato in amichevole la Pro Vercelli.
Tantissimi, anche oggi, i tifosi nerazzurri presenti sugli spalti per salutare la squadra giunta ormai alla fine di questa fase di preparazione precampionato in Valle d’Aosta. Domani, infatti, la squadra nerazzurra effettuerà l’ultimo allenamento prima di partire nel pomeriggio per rientrare a Pisa. Il tabellino
PISA. Vukovic (46′ Loria) Calabresi Mbambi Esteves Caracciolo Bozhinov Durmush (64′ Marras) Frosali Stojilkovic (64′ Maucci) Loyola (64′ Piccinini) Moreo (84′ Tramoni). A disposizione. Guizzo Conti Angori Sapola Primasso Canestrelli. Allenatore Bianco.
PRO VERCELLI. Livieri (46′ Del Favero) Coccolo El Bakkali (46′ Boufandar) Burruano (88′ Zacchera) Bertoli (64′ Comi) Rutigliano (46′ Iori) Sow (46′ Akpa Akpro) Iotti Ronchi Piran Pagliari (46′ Carosso). A disposizione. Van Koeverdan Mallahi Furno Tarantolo Perotti Satriano. Allenatore Bonera.
Arbitro. Federico Tassano di Chiavari. Assistenti. Cocomero-Mandarino
Rete. 31′ Bertoli.
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