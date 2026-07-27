Campagna Abbonamenti, ultimi giorni di prelazione

Ultimi giorni per poter usufruire della prelazione riservata ai vecchi abbonati.

Tutti i possessori di abbonamento valido per la stagione appena trascorsa (2025-2026) avranno tempo fino alle ore 13.00 di mercoledì 29 luglio 2026 per rinnovare la propria tessera in esclusiva e ad un prezzo scontato: oltre tale termine non sarà più possibile esercitare alcuna prelazione.

Nel link sottostante potete trovare tutte le informazioni utili

https://pisasportingclub.com/campagna-abbonamenti-2026-2027/

Qui, invece, il pratico vademecum per rinnovare il proprio abbonamento

https://pisasportingclub.com/campagna-abbonamenti-26-27-ecco-il-vademecum/

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