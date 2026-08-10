Adidas presenta la nuova gamma “Chaos VS Control” con nuovi colori dei modelli F50 e Predator

Oggi adidas presenta la collezione di scarpe da calcio “Chaos vs Control”, riaccendendo la rivalità in campo tra l a F50, progettata per velocità, e le Predator, per la massima precisione.

Realizzate per i momenti più importanti del calcio. La Predator Elite FT si presenta in una straordinaria combinazione di color e bianc o alla base, caratterizzata da strisce ‘’Solar Turbo ’’ e dettagli neri. La scarpa è dotata di NANOSTRIKE+, una tomaia in mesh riprogettata che unisce morbidezza, leggerezza ed elementi di aderenza integrati per una precisione di tiro eccezionale.

L’iconica FOLD -OVER Tongue offre una superficie di tiro ottimal e, mentre la suola STRIKEFRAME migliora l ’aderenza e l’agilità rotazionale.

Il POWERSPINE garantisce una maggiore stabilità nella zona mediale del piede per tiri più potenti.

La F50, progettata per la velocità, presenta una base bianca con strisce viola “solar” e dettagli “solar turbo”.

Realizzata per i giocatori che danno il meglio di sé nel caos, la F50 è pensata per sbloccare un ritmo e un’intensità da gioco che cambiano le sorti della partita.

La F50 Elite presenta una TOMAIA FIBERTOUCH che offre sostegno leggero e ammortizzazione solo dove necessario, insieme a SPRINTWEB, una trama 3D ad alta definizione per un miglior controllo del pallone ad alta velocità.

La LINGUETTA COMPRESSIONFIT TUNNEL garantisce una tenuta ottimale per i movimenti multidirezionali, mentre SPRINTFRAME 360 massimizza l’accelerazione e la velocità in ogni direzione.

La collezione continua l’invito costante di adidas ai giocatori di tutto il mondo a scegliere: Caos o Controllo.

La Predator è pensata per chi domina il gioco con controllo, precisione e sangue freddo, mentre la F50 è per chi crea il caos.

I tifosi del Pisa Sporting Club potranno seguire i loro giocatori preferiti con le ultime scarpe Adidas.

A completare la collezione, adidas presenta anche nuove colorazioni per le linee F50

Sparkfusion e Copa, estendendo l’ultima espressione stilistica ad altre categorie di prodotti ad alte prestazioni.

Le F50 Elite e le Predator Elite Fold -Over Tongue sono già disponibili presso negozi selezionati e online su adidas. it

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