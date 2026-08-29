Calciomercato, definita l’operazione Carnaroli

Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Vis Pesaro 1898 per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Carnaroli.
Difensore, classe 2009, Carnaroli resterà in biancorosso a titolo temporaneo per la stagione 2026-2027: ad Alessandro rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale
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