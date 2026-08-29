La Conferenza Pregara di Paolo Bianco

Secondo impegno consecutivo alla Cetilar Arena per il Pisa Sporting Club, atteso domani dalla sfida con il Catanzaro (ore 21.00).

A poco più di 24 ore dal match il tecnico nerazzurro Paolo Bianco ha incontrato la stampa nella conseuta conferenza della vigilia. Questi i passaggi principali della conferenza: “Arriviamo a questa partita con la voglia di riprenderci ciò che non siamo riusciti a fare contro il Padova. Sappiamo che sarà difficile, perché affrontiamo una squadra che ha perso come noi la prima partita ma che è molto forte, e ha mantenuto negli anni la propria identità. Da parte nostra vorrei vedere una squadra capace di realizzare più gol, perché abbiamo creato tante occasioni ma dobbiamo essere più cinici; ma questo fa parte dell’inizio del percorso. Pittarello? Stiamo aspettando l’ufficialità, ma in ogni caso non giocherà; non lo rischiamo perché non è al top della forma e poi perché oltre a Petagna e Tramoni abbiamo Rao e Ferrah, per cui le soluzioni non ci mancano in avanti“.

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