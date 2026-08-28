L’allenatore delle formazione amiatina si è detto soddisfatto per il pareggio

“È stata una partita disputata molto bene dai ragazzi. Fin dall’inizio l’hanno interpretata molto bene e, nel momento in cui, sfortunatamente, siamo rimasti in dieci, abbiamo cercato di unire le forze”. Così mister Andrea Zanchetta, tecnico della Pianese, che ha commentato lo 0-0 maturato questa sera al Comunale contro il Vado. “Unire le forze – ha spiegato ancora l’allenatore – deve essere proprio la nostra forza. Siamo riusciti a portare a casa un punto che, al di là del risultato, per me vale molto di più. Sapevo che i ragazzi avrebbero fatto una partita di questo livello, ma in condizioni di difficoltà sono venuti fuori. Sono sempre più fiducioso e convinto che questi ragazzi ci daranno delle soddisfazioni”.

“I pensieri positivi i ragazzi me li trasmettono sempre – ha proseguito il tecnico –. Sono due mesi che lavorano bene e non mi faccio spaventare da due non vittorie. Sinceramente li vedo tutti i giorni, vedo quanto sono attaccati alla causa, quanto si aiutano e quanto sono gruppo, quindi io sono stra-positivo, non solo per la reazione di questa sera”.

“A volte l’arbitro può sbagliare, così come tante volte sbagliano i giocatori e gli allenatori – ha infine concluso Zanchetta incalzato dalle domande sul metro arbitrale utilizzato –. Dobbiamo avere questa serenità e questa tranquillità, pensando che le cose a cui dobbiamo pensare sono altre, quelle importanti. Poi speriamo che gli arbitri facciano sempre meglio, questo è chiaro”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Pianese-Vado, Zanchetta: “Un punto che vale tanto. Guardo avanti con grande fiducia” proviene da U.S. Pianese.