Pari a reti bianche al Comunale, la Pianese resiste in dieci per oltre un tempo contro il Vado e conquista il primo punto della stagione

I bianconeri, nonostante l’inferiorità, spingono fino all’ultimo ma non trovano la rete

PIANESE (3-5-2): Pezzolato; Ercolani, Masetti, Chesti; Vigiani (7’ pt Morelli), Colombo (1’ st Tirelli), Bertini (37’ st Ianesi), Proietto, Testa (37’ st Casalino); Fabrizi (39’ pt Astaldi), Bellini. A disposizione: Zambuto, Peli, Negri, Xhani, Pintus, Corti, Martey. Allenatore: Zanchetta.

VADO (3-4-2-1): Sala; Lazzarini, Piana, Saltarelli; Dellepiane (1’ st Ghezzi), Di Munno (33’ pt Tampieri), De Rinaldis, Rosa (1’ st Cernigoi); Lionetti (22’ st Candiano), Ferro (40’ st Simonetta); Vita. A disposizione: Calvani, Bellocci, Lischetti, Gulinelli, Costantino, Saiani. Allenatore: Pastorino.

ARBITRO: Ferdinando Emanuel Toro di Catania (Singh di Macerata – Bracaccini di Macerata; IV ufficiale: Erminio Cerbasi di Arezzo; FVS: Granata di Viterbo)

AMMONITI: Piana, Testa, Bertini, Lazzarini, Ercolani, Proietto

ESPULSO: Pezzolato

NOTE: spettatori 328 + 266 abbonamenti. Totale: 594. Incasso: 3.405 + 2.125 quota abbonamenti. Totale: € 5.530. Recupero: 5’, 4’. Angoli: 8-6.

Termina 0-0 la prima sfida stagionale al Comunale della Pianese. Le zebrette disputano una partita gagliarda per quasi un tempo intero, poi l’espulsione di Pezzolato cambia il volto del match e costringe i bianconeri ad abbassare il baricentro, lasciando maggiore spazio agli avversari. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Zanchetta riesce a chiudere bene gli spazi e, nel finale, a farsi vedere anche in avanti. La fortuna, però, non assiste i toscani, che possono comunque dirsi soddisfatti per il primo punto della stagione. Archiviato il pareggio, la squadra tornerà al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno, in programma sabato 5 settembre al Città dell’Aria contro il Guidonia Montecelio.

Partono con un atteggiamento guardingo le due squadre, attente a non scoprirsi. La prima occasione è della Pianese, che al 5’ conquista una punizione da posizione interessante: Proietto calcia, ma il pallone si infrange sulla barriera. Al 15’ il Vado prova a rispondere con l’inserimento di Lionetti, seguito però ottimamente da Testa, bravo a neutralizzare l’azione. Un minuto più tardi sono ancora i bianconeri a rendersi pericolosi con Morelli, che di testa, sul traversone di Colombo, manda il pallone di poco a lato. La più grande occasione della prima parte di gara capita sui piedi di Fabrizi, che raccoglie il filtrante di Proietto e si presenta a tu per tu con Sala, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Poco dopo è ancora l’attaccante bianconero a provarci dal limite con il mancino, ma il portiere ligure blocca in due tempi. Al 28’ la Pianese torna a farsi vedere con un doppio tentativo di Colombo, respinto dalla difesa ospite. Il Vado, però, si affida al contropiede e, al 37’, Ferro si invola verso la porta. Pezzolato, in uscita, è costretto a fermarlo con un fallo: l’arbitro estrae il cartellino rosso per il portiere bianconero. Zanchetta è così costretto a correre ai ripari, richiamando Fabrizi e inserendo Gianluca Astaldi. Nel finale di frazione i liguri provano a prendere coraggio ma i bianconeri sono bravi a chiudersi. Si va all’intervallo sul punteggio di 0-0.

Nel secondo tempo è la formazione rossoblù a provare a prendere in mano il pallino del gioco, mentre la Pianese si difende e cerca di far male in ripartenza. I bianconeri sfiorano il vantaggio all’11’, quando Bellini non arriva per poco sul cross di Testa. Il Vado continua a spingere e si rende pericoloso anche con alcune conclusioni, ma gli amiatini riescono a difendersi con ordine e a sventare i tentativi degli ospiti. A pochi istanti dalla mezz’ora, le zebrette conquistano anche una serie di corner, ben battuti, ma la difesa ligure risponde presente. Nel finale è proprio la squadra di casa che si fa vedere in avanti con maggiore insistenza ma ora è il Vado che si difende vede. Dopo i 4’ di recupero concessi dall’arbitro, la sfida si chiude sul punteggio di 0-0.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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