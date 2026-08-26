Il tributo della Cetilar per i Campioni del Pisa Beach Soccer

Il Pisa Sporting Club aprirà le porte della Cetilar Arena al Pisa Beach Soccer per celebrare insieme un’altra stagione di successi.
Domenica prossima, prima del calcio d’inizio di Pisa-Catanzaro (ore 21.00), i Campioni d’Italia del Pisa Beach Soccer potranno raccogliere il saluto della Cetilar Arena durante uno speciale giro d’onore che sarà preceduto dallo scambio dei saluti alla presenza del Presidente del Pisa SC Giuseppe Corrado. Protagonisti del giro d’onore saranno anche i ragazzi della squadra Under 20, capace di centrare la vittoria nella Coppa Italia di categoria.
Un pregara colorato di Tricolore, dunque, dedicato ad una squadra capace di vincere 4 titoli nazionali (2021, 2022, 2025 e 2026) negli ultimi anni portando il nome della nostra città ai massimi vertici del Beach Soccer.
Questi i protagonisti della passerella della Cetilar Arena:
Per la Prima Squadra del Pisa Beach Soccer, accompagnati dal Presidente Alessandro Donati: Luca Remedi, Luca Barsotti, Alessandro Remedi, Leandro Casapieri, Francesco Mogavero, Fabio Pugliese, Tommaso Fazzini, Francesco Giacovelli, Maurizio Franco, Andrea Pelli, Alessandro Nencini, Lorenzo Franchi, Fabio Perrone, Greta Taylor Corsini, Matteo Marranini, Michele Marianelli.
Per la squadra Under 20: Luca Fanelli, Leonardo Tarara, Filippo Bindi, Diego Luperini, Giacomo Bardi, Flavio Mancini, Lorenzo Arnesi, Niccolò Matteini, Pietro Gneri, Francesco Ficarra, Fabrizio Molinari, Andrea Guidi, Mattia Montagnani, Alfonso Francione, Matteo Colombini, Mario Faugno.
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