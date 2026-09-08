Pianese – Grosseto, 4ª giornata Serie C Sky Wifi 2026/27: info biglietti

L’Us Pianese informa che i biglietti per la partita di sabato prossimo, 12 settembre 2026, in cui le zebrette affronteranno il Grosseto nella 4ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27, saranno disponibili fino al giorno della gara, in programma alle ore 21:00. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com.
PREZZI:
• Tribuna d’onore: € 30,00 + prevendita
• Tribuna: € 15,00 + prevendita
• Tribuna ridotto Over 65: € 10,00 + prevendita
• Tribuna ridotto Under 18: € 10,00 + prevendita
• Tribuna ridotto Under 14: € 5,00 + prevendita
(Ufficio Stampa US Pianese)
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