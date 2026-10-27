Il Pisa SC si impegna a favore della prevenzione

La prevenzione non si ferma a ottobre.

Con questo messaggio il Pisa Sporting Club promuove una giornata dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione sul tumore al seno, confermando il proprio impegno nel valorizzare il ruolo sociale dello sport e nel promuovere iniziative a beneficio della comunità.

Lunedì 2 novembre (ore 16.30) la sala stampa “Passaponti” vedrà la Dottoressa Maria Cristina Cossu (esperta di radiologia senologica) e la Presidentessa dell’Associazione Senologica Internazionale Edna Maria Ghobert protagoniste di un incontro patrocinato dall’Associazione Europa Donna Italia e supportato da Gruppo Paim, Lab 33 e Associazione Senologica Internazionale dal titolo “Tutto quello che vorresti sapere sulla prevenzione del tumore al seno”

L’incontro, al quale si potrà partecipare, gratuitamente, registrandosi al seguente link (https://pisasportingclub.com/prevenzione-tumore-al-seno/ ) sarà l’occasione per approfondire il tema della prevenzione, rispondere a domande e affrontare aspetti spesso poco conosciuti, ma fondamentali per promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute femminile.

Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno prendere parte a uno speciale Tour della Cetilar Arena: un viaggio esclusivo dietro le quinte dello stadio nerazzurro, attraverso i ricordi e alla scoperta di tutti i ‘segreti’ della centenaria struttura anche grazie ai racconti dei rappresentanti dell’Associazione Cento-Pisa Football Museum.

L’evento prevederà un numero contingentato di partecipanti: l’invito è, dunque, quello di registrarsi al più presto e prenotare il proprio posto ad un appuntamento che unirà perfettamente sport, scienza e conoscenza

Con questa iniziativa, il Pisa Sporting Club rinnova il proprio impegno a favore di una cultura della prevenzione che non si esaurisce in un singolo mese, ma che richiede attenzione, informazione e partecipazione durante tutto l’anno.

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