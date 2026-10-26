Nessuna sosta nell’attività agonistica del Pisa Sporting Club.
La squadra nerazzurra ha immediatamente ripreso, questa mattina, gli allenamenti al Centro Sportivo di San Piero a Grado; una seduta ovviamente differenziata per i calciatori scesi in campo domenica sera al “Bentegodi” di Verona.
Domani (martedì) mattina sarà già tempo di rifinitura per il gruppo guidato dal tecnico Paolo Bianco che mercoledì sera affronterà la capolista imbattuta Palermo nella sfida in programma alla Cetilar Arena (ore 19.00).
L’attività settimanale proseguirà, poi, con singole sedute mattutine nelle giornate di giovedì e venerdì; sabato mattina l’ultimo allenamento prima della partenza per raggiungere Avellino, prossima tappa ravvicinata del Pisa Sporting Club che sarà di scena allo Stadio “Partenio-Lombardi” domenica 1 novembre (ore 15.00)
<p>The post Nerazzurri, settimana senza soste first appeared on Pisa Sporting Club.</p>