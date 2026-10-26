Daniele Chiffi arbitrerà Pisa-Palermo

Il Responsabile della CAN Serie A e B Daniele Orsato ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 9° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa-Palermo in programma mercoledì 28 ottobre 2026 (ore 19.00) alla Cetilar Arena
Arbitro. Daniele Chiffi (Padova)
1° Assistente. Alberto Tegoni (Milano)
2° Assistente. Marco Colaianni (Bari)
4° Ufficiale. Alberto Ruben Arena (Torre del Greco)
Var. Aleandro Di Paolo (Avezzano)
Avar. Francesco Cosso (Reggio Calabria)
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